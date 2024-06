A Sanepar informa que, nesta quarta-feira (05), seis bairros de Curitiba e um bairro de Colombo, na região metropolitana, podem ficar sem água. Uma adutora está sendo consertada, o que pode afetar o abastecimento nesses locais.

De acordo com informações da Sanepar, o abastecimento está sendo retomado de forma gradativa e a previsão é de que seja normalizado até às 14 horas desta quarta-feira.

Os locais afetados são:

Curitiba:

Colombo:

Leia também:

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!