Bairros de Curitiba podem ficar sem água neste sábado; veja lista

Pode faltar água em cinco bairros de Curitiba neste sábado (21/02). A Sanepar emitiu um aviso durante a manhã informando a necessidade de manutenção em redes que abastecem parte da região sul da cidade. (Confira a lista de bairros abaixo)
De acordo com a empresa, o fornecimento de água está previsto para retornar na noite deste sábado.
O reparo é necessário devido ao rompimento de uma adutora (tubulação de grande porte) que abastece a região.
Falta de água em Curitiba
De acordo com a Sanepar, pode faltar água nos seguintes bairros:
- Alto Boqueirão
- Ganchinho
- Sítio Cercado
- Umbará
- Xaxim
Como falar com a Sanepar
Clientes que desejam entrar em contato com a Sanepar podem ligar para o número 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.
Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar.