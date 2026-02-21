Desabastecimento

Bairros de Curitiba podem ficar sem água neste sábado; veja lista

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/02/26 15h04
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná | Arquivo.

Pode faltar água em cinco bairros de Curitiba neste sábado (21/02). A Sanepar emitiu um aviso durante a manhã informando a necessidade de manutenção em redes que abastecem parte da região sul da cidade. (Confira a lista de bairros abaixo)

De acordo com a empresa, o fornecimento de água está previsto para retornar na noite deste sábado.

O reparo é necessário devido ao rompimento de uma adutora (tubulação de grande porte) que abastece a região.

Falta de água em Curitiba

De acordo com a Sanepar, pode faltar água nos seguintes bairros:

  • Alto Boqueirão
  • Ganchinho
  • Sítio Cercado
  • Umbará
  • Xaxim
Como falar com a Sanepar

Clientes que desejam entrar em contato com a Sanepar podem ligar para o número 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar.

