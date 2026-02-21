Curitiba oferece feiras livres e de artesanato em diversos bairros no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo, os curitibanos têm diversas opções de feiras livres e de artesanato espalhadas pela cidade. As feiras oferecem produtos frescos, artesanato local e uma oportunidade de passeio ao ar livre em diferentes bairros de Curitiba.

Entre as feiras de arte e artesanato, destacam-se a Feira Garibaldi no São Francisco, das 9h às 14h, a Feira 29 de Março no Água Verde, das 8h às 13h, e a Feira do Bacacheri, também das 8h às 13h.

Já as feiras livres, com foco em produtos alimentícios, acontecem em vários bairros como Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Mercês, Prado Velho e Vista Alegre. Os horários variam entre 7h e 14h, dependendo da localização.

Uma opção diferenciada é a Feira Livre Menonitas, na Praça da Colonização Menonita, que funciona das 8h às 14h. Essa feira oferece produtos típicos da cultura menonita, além de itens tradicionais.

As feiras são uma ótima oportunidade para os moradores comprarem produtos frescos diretamente dos produtores, além de aproveitarem um passeio ao ar livre nos espaços públicos da cidade.