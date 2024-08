Bairro em São José dos Pinhais recebe caminhão de ‘Mistérios’

A comunidade do bairro Quississana, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebe o “Caminhão de Histórias – Que Mistérios tem Clarice”. uma exposição estruturada em um caminhão-baú de 15 metros, e inspirada nas obras infantojuvenis da escritora. A mostra conta com exposições, contação de histórias e outras atividades gratuitas. A ação começa nesta sexta-feira (30) e vai até segunda-feira (02), sem custos e aberta para toda a comunidade.

O projeto tem como objetivo promover a cultura, a literatura e reflexões sobre o universo infantojuvenil criado por Clarice Lispector, além de aproximar crianças, jovens e adultos de umas das escritoras mais importantes do século XX. Entre as obras apresentadas estão: “A Vida Íntima de Laura”, “O Mistério do Coelho Pensante” e “A Mulher que Matou os Peixes”.

Para o gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Eden Pisani Júnior, ações como esta podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. “Se conseguirmos plantar a semente do amor pela literatura dentro do coração dos visitantes, estaremos mais do que satisfeitos ao saber que muitos foram despertados e desenvolveram apreço pela cultura, leitura e pelo aprendizado por meio de uma iniciativa como essa”, explica Eden.

Exposição interativa

O Grupo CCR, que administra o Aeroporto de Londrina por meio da CCR Aeroportos, levará a exposição para oito estados brasileiros até novembro. O Instituto CCR está investindo R$1 milhão no projeto, reforçando a sua posição como uma das principais promotoras de cultura e educação no Brasil.

O interior do caminhão foi recriado para refletir a residência da autora, proporcionando atividades educativas como leitura, oficinas criativas e o uso de máquinas de escrever, todas conduzidas por educadores especializados. O exterior é decorado com ilustrações de Mariana Valente, neta de Clarice, que retratam diversos aspectos da vida da autora.

Essas imagens incluem cidades e países onde Clarice viveu, como Recife, Rio de Janeiro, Pisa, Genebra e Washington, além de cenas da escritora cercada por crianças, jardins e animais.

