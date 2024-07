O bairro Sítio Cercado, em Curitiba, vai virar um grande espaço de sonhos. Um Polo das Noivas promete fortalecer a economia da região e gerar empregos no segmento de casamentos e festas.

A localidade é referência no setor de casamentos e de festas, concentrando vários comércios voltados ao segmento com locação e da venda de trajes para noivas e festas em geral.

O entorno das ruas Izaac Ferreira da Cruz e São José dos Pinhais oferta uma série de serviços correlatos, como nas áreas de estética e beleza, fotografia e filmagem, cerimonial, decoração, música, locação de veículos, alimentação, bebidas, convites e brindes para os convidados.

A ideia virou realidade após aprovação do projeto na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na semana do Dia dos Namorados, e sancionada no último dia 27. O debate contou com a participação de lojistas e empreendedores do segmento.

O Polo das Noivas vai compreender o quadrilátero formado pelo trecho da rua Izaac Ferreira da Cruz, entre as ruas São José dos Pinhais e Piraquara, e o pedaço da rua São José dos Pinhais, entre a Izaac Ferreira da Cruz e a rua Corbélia.



Novo Polo das noivas em Curitiba

Na lei municipal 16.355/2024, também são elencados como objetivos do Polo das Noivas o combate às poluições sonora e visual; a promoção do turismo e da mobilidade; a oferta de vagas de estacionamento para clientes e melhorias na iluminação e na segurança de seu entorno.

