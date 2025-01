Azeite de Oliva vira alvo de ladrões na RMC: carga milionária é recuperada

Em uma operação conjunta que cruzou fronteiras estaduais, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou dois homens suspeitos de roubarem uma carga de azeite de oliva avaliada em R$ 1 milhão. O flagrante ocorreu na tarde de terça-feira (14) em Joinville, Santa Catarina.

O crime aconteceu na madrugada do dia 13 de janeiro. Desde então, as autoridades estavam na busca dos suspeitos. A investigação ganhou força com o apoio do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville.

O desfecho da operação surpreendeu até mesmo os investigadores. O delegado André Feltes, da Polícia Civil do Paraná, revelou: “As investigações avançaram, permitindo localizar outro caminhão carregado com o azeite de oliva roubado, que estava estacionado em um posto de gasolina em Joinville, pronto para ser vendido. No local, os policiais abordaram dois suspeitos em posse do caminhão e da carga subtraída. Foram apreendidos dois caminhões”.