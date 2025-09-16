Avenida Victor Ferreira do Amaral terá apenas uma faixa liberada nesta quarta (17)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que circulam pela região do bairro Tarumã, em Curitiba, precisarão reorganizar os trajetos nesta quarta-feira (17). Entre 9h30 e 16h30, a Avenida Victor Ferreira do Amaral terá o fluxo de veículos limitado a apenas uma faixa de circulação em ambos os sentidos.

A restrição acontecerá nos trechos entre a Avenida Affonso Pena e Rua General Polli Coelho para a instalação de vigas que integram as obras de alargamento do viaduto do Complexo Tarumã.

O bloqueio parcial será realizado nas imediações da Superintendência Regional do DNIT e do Colégio Militar do Paraná, permitindo que os veículos trafeguem por uma faixa em cada sentido. A previsão é que a operação dure apenas um dia, com liberação total do trânsito após a conclusão dos trabalhos.

Para garantir a segurança de todos, o trecho interditado estará completamente sinalizado, sob responsabilidade da empresa que executa as obras no local.

Obras do Complexo Tarumã

As obras do Complexo Tarumã estão ampliando o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral sobre a Linha Verde. A estrutura, que atualmente possui 24 metros de largura, será expandida para 50 metros quando finalizada.

O novo viaduto contará com três faixas em cada sentido, canaleta exclusiva para ônibus, calçadas adequadas e estações-tubo, possibilitando a integração entre linhas de transporte metropolitanas e da capital. O projeto contempla a construção de novas faixas de tráfego, espaço exclusivo para o transporte coletivo e calçadas com acessibilidade.

+ Leia mais Projeto que reduz IPVA no Paraná em 45% é aprovado pelos deputados

Além da ampliação do viaduto e da implementação de duas novas estações de ônibus, o projeto inclui novos acessos para conexão com a Linha Verde Norte e Sul.