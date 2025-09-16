Obras interditam parcialmente avenida de alto tráfego em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça-feira (16), a Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba, em Curitiba, será parcialmente interditada para obras de intervenção do Novo Inter II. Os bloqueios serão realizados das 8h30 às 17h.

O bloqueio parcial será no sentido bairro, no cruzamento da Avenida Senador Salgado Filho com a Rua Coronel José Carvalho de Oliveira. Os motoristas que trafegam pela região devem seguir até a Rua Newton de Souza Filho.

Festival de Carne de Onça de Curitiba reúne 33 estabelecimentos e receita original

Já no sentido Centro, a avenida terá mão única no trecho entre as ruas Dr. Alfredo Vieira Barcelos e Coronel José Carvalho de Oliveira.

Para garantir a segurança dos pedestres, motoristas e funcionários que trabalham na obra, todo o trecho está sinalizado. Os condutores devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar pela área.

+ Leia mais: Paraná investe R$ 116 milhões em segurança pública: Dodge RAM, helicópteros e mais!

Novo Inter 2

Integrante do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, o projeto Novo Inter 2 prevê a requalificação de mais 38 quilômetros do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, que transportam cerca de 181 mil passageiros por dia e conectam 28 bairros de Curitiba.