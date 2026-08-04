Avenida no Centro de Curitiba terá fios enterrados e nova ciclovia

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) anunciou nesta segunda-feira (3) que a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, vai passar por uma revitalização. Segundo ele, a proposta é requalificar quase 4 quilômetros.

Um dos destaques da obra é o aterramento dos fios para diminuir a poluição visual e otimizar o espaço. Assim, o canteiro central deverá se tornar uma ciclovia. No vídeo publicado nas redes sociais, Pimentel afirma que as calçadas serão renovadas, com mais espaço e acessibilidade. Ainda no canteiro, será feito um jardim de chuva para auxiliar na retenção de água.

De acordo com o prefeito, o edital foi publicado no dia 30 de julho para a contratação dos estudos da obra. O projeto será dividido em duas fases: a primeira incluirá a licitação e o anteprojeto, com previsão de finalização até agosto de 2027. Já a segunda prevê o projeto executivo e as obras, que devem ser entregues em janeiro de 2031.