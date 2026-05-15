Avenida Arthur Bernardes terá trechos bloqueados neste fim de semana

A Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Santa Quitéria, terá trechos totalmente bloqueados neste sábado (16/5) e domingo (17/5), nos dois sentidos, para continuidade das obras de requalificação do projeto Novo Inter 2.

De acordo com a prefeitura, a interdição ocorrerá das 6h30 às 12h em ambos os dias, impedindo a passagem de veículos para o avanço dos trabalhos de infraestrutura urbana na região.

No sábado, o bloqueio acontece entre as ruas Pedro Collere e Professor Ulisses Vieira. No domingo, o trecho interditado será entre a Avenida Iguaçu e a Rua Professor Ulisses Vieira. Mesmo moradores e comerciantes só poderão acessar os trechos em obras a pé. Agentes da Setran estarão no local para orientação.

Desvios no bairro Santa Quitéria

Os motoristas poderão usar como desvio as ruas Airton Plaisant, Pedro Collere e Curupaitis. Cinco linhas do transporte coletivo terão alterações nos dois dias: 020 – Interbairros II (Horário), 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário), 761 – V. Izabel e 762 – V. Rosinha.

A Arthur Bernardes integra o Lote 1 do Novo Inter 2, que contempla 16 km de intervenções em ruas dos bairros Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel.