Simepar e Defesa Civil alertam para mais tempestades no Paraná e frio na segunda-feira

A chuva forte vai continuar em todo o estado do Paraná neste fim de semana, anuncia boletim assinado pelo meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em parceria com a Defesa Civil Estadual. A previsão é que, após a chuva perder intensidade, há tendência de um forte resfriamento a partir de segunda-feira (18).

Nesta sexta-feira (15), a circulação de ventos em níveis elevados favorece a formação de áreas de instabilidade sobre todo o estado. Com isso, o tempo fica bastante chuvoso. No interior, há possibilidade de chuvas expressivas, acompanhadas por raios. Entre a tarde de sábado e o domingo, um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o estado, mantendo a chuva.

Pode haver tempestade expressiva na região Oeste, Noroeste e Norte, onde os acumulados podem superar os 50 mm. Nas demais regiões também chove, mas com menos intensidade e risco de tempestades.

Depois da chuva, a semana que vem se inicia com uma nova onda de frio, que deve atingir todo o estado, principalmente as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

Na segunda-feira, a chuva perde intensidade, com tendência de forte resfriamento a partir do anoitecer no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.