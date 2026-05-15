ONG de Curitiba inicia campanha de arrecadação de cobertores

A ONG Amor ao Próximo iniciou uma campanha de arrecadação de cobertores no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, para atender famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio intenso. As doações serão destinadas a pessoas atendidas pela instituição.

Oficializada em 2023, a organização atua em ações sociais voltadas ao desenvolvimento humano, cultural e comunitário. Além das campanhas sazonais, a ONG também promove mobilizações solidárias, eventos beneficentes e arrecadações de materiais hospitalares, roupas, alimentos e produtos de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a campanha busca ampliar a rede de apoio a pessoas que enfrentam dificuldades durante o inverno. A ONG recebe cobertores de todos os tamanhos, novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso.

As arrecadações estão sendo feitas na sede provisória da entidade, localizada na Rua Edson Campos Matesich, nº 869, no conjunto Jardim Pinheiros, em Santa Felicidade.

Além das doações, os organizadores também disponibilizam contato direto para informações sobre a campanha e demais ações sociais promovidas pela instituição. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 999160244 (Tati) e (41) 998164263 (Ana).