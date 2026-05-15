Dia Nacional da Coxinha: as três receitas mais bem avaliadas do Brasil

Nesta sexta-feira é celebrado do Dia Nacional da Coxinha. As coxinhas são verdadeiros ícones da culinária brasileira e, na internet, três versões se destacam consistentemente por sua popularidade, técnica e avaliações positivas em sites de receitas e redes sociais:

1. Coxinha com Massa de Batata (Estilo Tradicional)

Esta é frequentemente citada como a “melhor de todas” devido à textura da massa. A adição de batata cozida e espremida à massa de farinha de trigo garante uma consistência mais macia por dentro e muito crocante por fora.

Ingredientes (Massa):

500g de batata cozida e espremida (ainda quente)

500ml do caldo do cozimento do frango

500g de farinha de trigo (pode variar um pouco)

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Passo a Passo:

Prepare o Caldo: Em uma panela grande, coloque o caldo do frango, a manteiga e o sal. Assim que ferver, adicione a batata espremida e misture bem. Cozinhe a Massa: Jogue a farinha de uma vez só. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até a massa soltar totalmente do fundo da panela e formar uma bola lisa. Sove: Coloque a massa em uma bancada (cuidado para não se queimar) e sove por alguns minutos até ficar elástica e homogênea. Reserve coberta com plástico para não ressecar. Montagem: Abra um disco de massa na mão, coloque o frango temperado, feche em formato de gota, passe em leite (ou água com amido) e depois na farinha de rosca. Frite em óleo bem quente.

2. Coxinha com Massa de Leite (Massa Profissional)

Muito utilizada por salgadeiros profissionais e grandes confeitarias (como a famosa Coxinha do Veloso, em São Paulo, que serve de inspiração para milhares de receitas online). Esta massa leva uma proporção maior de leite e manteiga, resultando em uma textura extremamente aveludada e leve.

Ingredientes (Massa):

500ml de leite integral

500ml de caldo de galinha

100g de manteiga

600g a 700g de farinha de trigo

1 gema (opcional, para dar cor e leveza)

Passo a Passo:

Ferva os Líquidos: Em uma panela, misture o leite, o caldo e a manteiga. Se desejar, adicione a gema batendo rápido para não cozinhar inteira. Ponto de Salgado: Quando levantar fervura, despeje a farinha aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Técnica: Continue mexendo no fogo médio por cerca de 3 a 5 minutos. A farinha precisa cozinhar bem para a coxinha não ficar com gosto de massa crua. O Segredo: Esta massa é mais delicada. Deixe esfriar um pouco antes de modelar. Use Requeijão Cremoso (tipo bisnaga) no centro do recheio de frango para garantir a cremosidade famosa das melhores lanchonetes.

3. Coxinha sem Massa (Apenas Frango e Recreio)

Uma tendência que ganhou enorme força nos últimos anos em blogs de culinária e canais de vídeo. Diferente da tradicional, ela não leva a base de farinha de trigo. O “corpo” da coxinha é feito com o próprio frango desfiado misturado a uma quantidade generosa de requeijão cremoso para dar liga.

Ingredientes:

500g de peito de frango cozido, desfiado bem fino e temperado

200g a 250g de requeijão cremoso firme (deve estar gelado)

Temperos: Alho, cebola, páprica, sal e muita salsinha.

Passo a Passo:

Prepare a Base: Em uma tigela, misture o frango já temperado (e totalmente seco, sem caldo) com o requeijão. Dê a Liga: Misture com as mãos até que você consiga formar uma bola que não desmanche. Se estiver muito mole, leve à geladeira por 30 minutos para firmar. Modele: Pegue porções da mistura e molde o formato de coxinha diretamente. Como não há massa externa, a estrutura depende da compactação do frango. Empanamento Duplo (Crucial): Passe na farinha de trigo.

Passe em ovos batidos.

Passe na farinha de rosca ou Panko.

Repita o processo (Ovo + Farinha de rosca) para criar uma carcaça resistente que impeça o recheio de vazar ao fritar. Fritura: Frite rapidamente em óleo quente (180°C) apenas até dourar a crosta.

Para obter o melhor resultado em qualquer uma delas:

O empanado: A mistura de água com um pouco de amido de milho antes de passar na farinha de rosca fina garante uma crocância extra.



A mistura de água com um pouco de amido de milho antes de passar na farinha de rosca fina garante uma crocância extra. O tempero do frango: Refogar o frango com cebola, alho, páprica defumada e finalizar com bastante salsinha fresca é o segredo para o sabor “raiz” que todo mundo busca.