Previsão de chuva cancela eventos e altera programação de lazer em Curitiba

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude cancelou eventos programados para o fim de semana em Curitiba devido à previsão de chuva. O programa Lazer no Parque, que aconteceria no domingo (17/05), foi suspenso. O Festival Esportivo para as Mães no Jardim das Américas e a edição dos Jogos do Piá na CIC foram remarcados para 31 de maio. Já o programa Viva o Sábado, nos espaços esportivos e piscinas municipais, está mantido.

Neste sábado (16/05), das 10h às 17h, o Parque Olímpico do Cajuru recebe a Taça da Amizade de Rugby – Região Sul. O espaço conta com o primeiro campo público de rugby do Brasil com grama mista sintética. Também no sábado, das 9h às 19h, a PUC-PR sedia a primeira etapa da Copa do Brasil de Teqball 2026, com entrada gratuita.

As oito piscinas aquecidas da prefeitura funcionam no sábado, das 13h30 às 17h30, nos Clubes da Gente Bairro Novo, Santa Felicidade, Boa Vista, CIC e Tatuquara, além do Centro da Juventude Eucaliptos. Não haverá atividades no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser por conta de uma competição de natação e no Centro da Juventude Audi União por manutenção. Para participar, é necessário cadastro no e-Cidadão e no Guia Curitiba, sendo permitido levar até três acompanhantes cadastrados.

Na regional Matriz, das 9h às 13h, acontece o Lazer na Rua XV, entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. No Bairro Novo, o ginásio do Centro de Esporte e Lazer recebe o Festival da Amizade com modalidades como mini-handebol, triathlon, flag football, BMX, skate, escalada e beach tennis para alunos do programa Escola +Esporte = 10.

No Boqueirão, o CEL Vereador João Derosso e o Centro da Juventude Eucaliptos abrem das 8h às 18h com empréstimo de materiais esportivos e atividades recreativas. Na Boa Vista, quatro centros esportivos funcionam com aulas e empréstimo de equipamentos em horários variados. O Clube da Gente Boa Vista oferece Momento Tênis de Mesa das 14h às 16h e jogos recreativos e cognitivos da Universidade Tuiuti a partir das 9h30.

No Cajuru, o Parque Olímpico oferece aulas de BMX das 8h às 10h e das 14h às 16h para matriculados no portal Curitiba em Movimento. Das 13h às 14h, a pista fica aberta para experimentação sem necessidade de matrícula prévia. O Centro da Juventude Audi União funciona das 8h às 18h com games, tênis de mesa, pebolim e oficinas, além de aulas de skate e o programa Raia Livre para natação.

No Tatuquara, o Centro de Esporte e Lazer Santa Rita recebe das 8h às 18h a Liga Tatuquara de Associações 2026 de futsal e Futebol 7. No domingo, das 8h às 13h, a pista de BMX do Parque Olímpico do Cajuru fica liberada para treinamentos com supervisão, sendo obrigatório o uso de equipamentos de segurança. Também estão abertos ao público o Torneio de Futsal Sub 11 e Sub 13 Fazendinha no sábado e a Copa Associações do Boqueirão no domingo.