Diversão

Colombo ganha primeiro Festival da Capivara com shows e comida típica

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/05/26 14h33
Festival tem entrada gratuita. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Pela primeira vez, a Prefeitura de Colombo promove o Festival da Capivara, que acontece entre sábado (16/5) e domingo (17/5), no Parque Municipal da Uva. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, artesanato, atrações culturais e shows ao vivo ao longo dos dois dias de programação.

A proposta do festival é fortalecer o turismo local, valorizar empreendedores da cidade e criar um espaço de lazer e convivência para moradores e visitantes da Região Metropolitana de Curitiba. 

A abertura oficial está marcada para as 14h de sábado, com apresentação do grupo Santa Mônica de Ginástica Rítmica. No primeiro dia, também sobem ao palco os artistas Nathalia Alves e Fusk, além do grupo Joe Wesley e Amigos. O Pavilhão das Artes ainda receberá apresentações de dança ao longo da tarde e da noite.

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No domingo, a programação começa ao meio-dia e segue durante toda a tarde com atrações artísticas e musicais. Estão confirmados os shows de Dessa Artista, Zico Viola, Thiago Silva, Zé Rodrigues e novamente do grupo Joe Wesley e Amigos.

Serviço

1º Festival da Capivara

Data: 16 e 17 de maio (sábado e domingo)
Horário: no sábado, das 14h às 20h, e no domingo, das 12h às 18h
Local: Pavilhão de Eventos, do Parque Municipal da Uva, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 8771

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