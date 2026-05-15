Colombo ganha primeiro Festival da Capivara com shows e comida típica

Pela primeira vez, a Prefeitura de Colombo promove o Festival da Capivara, que acontece entre sábado (16/5) e domingo (17/5), no Parque Municipal da Uva. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, artesanato, atrações culturais e shows ao vivo ao longo dos dois dias de programação.

A proposta do festival é fortalecer o turismo local, valorizar empreendedores da cidade e criar um espaço de lazer e convivência para moradores e visitantes da Região Metropolitana de Curitiba.

A abertura oficial está marcada para as 14h de sábado, com apresentação do grupo Santa Mônica de Ginástica Rítmica. No primeiro dia, também sobem ao palco os artistas Nathalia Alves e Fusk, além do grupo Joe Wesley e Amigos. O Pavilhão das Artes ainda receberá apresentações de dança ao longo da tarde e da noite.

No domingo, a programação começa ao meio-dia e segue durante toda a tarde com atrações artísticas e musicais. Estão confirmados os shows de Dessa Artista, Zico Viola, Thiago Silva, Zé Rodrigues e novamente do grupo Joe Wesley e Amigos.

Serviço

1º Festival da Capivara

Data: 16 e 17 de maio (sábado e domingo)

Horário: no sábado, das 14h às 20h, e no domingo, das 12h às 18h

Local: Pavilhão de Eventos, do Parque Municipal da Uva, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 8771