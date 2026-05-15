Curitiba inaugura primeiro eletroposto público na próxima semana

O primeiro eletroposto público de Curitiba será inaugurado na próxima segunda-feira (18/05). Instalado ao lado da Rodoferroviária, no bairro Jardim Botânico, o espaço terá funcionamento 24 horas e capacidade para abastecer até seis veículos elétricos simultaneamente.

De acordo com informações da prefeitura, a estrutura é a primeira da região Sul e a segunda do país neste formato.

O eletroposto ocupa uma área de 300 metros quadrados e será operado pela empresa Evvo, vencedora do edital lançado pela Urbanização de Curitiba (Urbs) no ano passado.

O espaço conta com equipamentos da marca BYD, parceira do projeto, divididos em duas modalidades de recarga:

Dois carregadores rápidos (DC – corrente contínua): com potência de 60 kW.

com potência de 60 kW. Dois carregadores lentos (AC – corrente alternada): com potência de 7 kW.

Redução de gases poluentes

O projeto reforça a conexão de Curitiba com a agenda climática global. A iniciativa integra o Laneshift, um programa internacional cofundado pelo The Climate Pledge (parceria entre Amazon e Global Optimism) e pela rede de cidades C40 Cities. O foco do programa, ao qual a capital paranaense aderiu em julho de 2023, é a redução de emissões de gases poluentes no transporte de mercadorias e na logística urbana.

Novo eletroposto público de Curitiba

Data de inauguração: Segunda-feira, 18 de maio

Segunda-feira, 18 de maio Horário: 14h

14h Local: Eletroposto Evvo – Avenida Presidente Affonso Camargo, 516 – Jardim Botânico (ao lado da área de vistoria da Urbs)