Ativista ambiental faz vaquinha para consertar ecobarreira em Curitiba

O criador da ecobarreira, o ativista ambiental Diego Saldanha, responsável direto pela retirada de aproximadamente 20 toneladas de lixo do Rio Atuba, na divisa de Curitiba com Colombo, viveu momentos de apreensão nos últimos dias. Com a chuva histórica que caiu na região, o rio subiu muito e a força das águas acabou por danificar sensivelmente o equipamento responsável por agrupar o lixo que navega pelo Atuba.

Para conseguir consertar o equipamento, Diego iniciou uma campanha em seu perfil no Instagram (que tem quase 800 mil seguidores) para arrecadar fundos para manter o projeto ativo. O objetivo não é apenas consertar o que foi danificado pelas chuvas, mas som construir um sistema de elevação da plataforma, permitindo assim que em cheias vindouras, o problema não se repita.

>>> Para doar você pode enviar um PIX direto para o Diego Saldanha, pelo celular 41 999503974

A resposta dos seguidores tem sido rápida e vários depósitos e transferências aconteceram nas últimas horas. “O pessoal tem ajudado muito nesse projeto. Agora é levantar a cabeça e começar a reconstrução imediatamente. Com a ajuda de todos, fica muito mais fácil”, disse em uma postagem nas redes sociais.

O projeto para permitir o içamento da plataforma foi orçado em R$ 6 mil. “O novo sistema começa a ser construído imediatamente e em 20 dias acredito que esteja tudo funcionamento novamente”, afirmou.

