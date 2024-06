Ataque de pitbulls assusta moradores de bairro residencial de Curitiba

Era final de tarde de quarta-feira (29) quando o engenheiro da computação Vinicius Fonseca voltava do trabalho pelo bairro Vista Alegre. No trânsito, ele escutou latidos e se assustou com a cena que viu: três pitbulls atacando um cachorro menor. O homem não hesitou, parou o carro e tentou pegar o animal ferido. Ele seguiu o cão, sem raça definida, apelidado de Caramelo. O bicho tinha donos provisórios, um casal que o alimentava de vez em quando.

“Não consegui dormir. Fiquei pensando nele a noite inteira. Eu tenho dois cachorros, um meu e outro que eu resgatei. Eu fiquei pensando: e se fosse o meu cachorro, eu ia querer ajuda. Por um segundo eu cogitei deixar quieto, mas não é da minha personalidade. Desde criança eu sempre gostei de bicho”, relata Vinicius.

Na manhã seguinte, durante o feriado de Corpus Christi, ele voltou à casa e se ofereceu para arcar com as despesas veterinárias do Caramelo. O casal, que não teria condições de bancar a cirurgia e os medicamentos, aceitou a proposta. Já na veterinária, Vinicius descobriu que se esperasse por mais algumas horas, o cão poderia ter morrido.

“Não tem nada que pague ver ele bem, independentemente do quanto eu gastei. Eu acredito que é uma falta de responsabilidade deixar três cachorros bravos sozinhos na rua. Não sei se eles fugiram de algum lugar, mas eu não confio em quem não gosta de animais”, completa.

Até o momento, o gasto foi de R$ 2.150 para anestesia, operação e comprar os medicamentos. O cão ainda deve passar por novos exames de sangue. Para poder bancar o tratamento, Vinicius contou com a ajuda de conhecidos em uma vaquinha. As doações podem ser feitas pelo PIX, no e-mail: kawasepr@yahoo.com.br.

Caramelo não foi a única vítima dos pitbulls. Os três percorreram um trajeto entre os bairros Vista Alegre, Pilarzinho e Mercês. No caminho, um idoso que passeava com dois cães foi atacado. O senhor caiu no chão e um dos cachorros dele morreu após ser atropelado por um carro enquanto fugia.

A dona de uma lanchonete da região tentou recolher os pitbulls. Quando ela estava prestes a colocá-los nos carros, os tutores apareceram. Segundo relatos, eles trataram os animais com hostilidade. A suspeita é que eles criem os cães para reprodução e venda, prática que é proibida na capital paranaense. Vinicius pretende registrar um boletim de ocorrência do caso.

O pitbull é perigoso?

A raça pitbull não é naturalmente agressiva ou perigosa. O comportamento está associado a fatores como falta de interação com outros cães, maus-tratos, negligência ou treinamento inadequado.

O que fazer em caso de ataque?

A primeira recomendação é tentar manter a distância dos animais e não se colocar em situação de risco. Em caso de uma mordida, é preciso tentar parar o sangramento e fazer uma compressa com um pano limpo. É preciso fazer uma leve pressão sobre o local por alguns minutos.

“Após a mordida de qualquer cão, o importante é lavar a lesão ou ferida com água corrente e sabão rapidamente para não contaminar. Faça isso mesmo que a ferida não tenha sangramento, pois remove bactérias e vírus que podem causar doenças graves”, explica a doutora em Ciência Animal e professora universitária, Fernanda Bortolotto.

Se o cachorro for de um conhecido, o próximo passo é verificar se ele está com as vacinas em dia. Se o animal for de rua ou não estiver com os tutores por perto, a orientação é procurar um posto de saúde e, se for o caso, tomar as vacinas contra a raiva e tétano.

