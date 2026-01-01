Árvore cai e bloqueia rua no Centro de Curitiba no primeiro dia do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma árvore de grande porte caiu e bloqueou um trecho da Rua Comendador Araújo na manhã desta quinta-feira (1º/1), no Centro de Curitiba. A queda ocorreu em frente ao edifício Omar Square, no trecho entre as ruas Brigadeiro Franco e Visconde do Rio Branco, e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Por volta das 12h15, equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local realizando o corte da árvore para liberar a via. De acordo com informações exibidas no Meio Dia Paraná, da RPC, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) também foi acionada para fazer a retirada dos galhos e avaliar a situação da vegetação.

A causa da queda ainda não foi confirmada e deverá ser apurada pela Prefeitura de Curitiba. Técnicos vão analisar se houve comprometimento das raízes, influência das chuvas recentes, das rajadas de ventos ou outros fatores estruturais que possam ter provocado o incidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No momento da queda, o fluxo de veículos era baixo devido ao feriado de Ano-Novo, o que evitou danos maiores. O trânsito permanece parcialmente interrompido até a conclusão dos trabalhos de limpeza e remoção.

