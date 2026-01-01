Quanto deu a quina da Mega da Virada? Veja quanto cada um dos ganhadores vai receber

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seis apostas acertaram as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira (1º/1). Segundo a Caixa Econômica Federal, duas das apostas vencedoras foram registradas por meio de bolões nas cidades de Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Outras quatro apostas premiadas foram feitas pelo canal eletrônico da instituição, incluindo uma em João Pessoa (PB).

Cada um dos ganhadores vai receber R$ 181.892.881,09, valor que corresponde a 16,67% do prêmio total. A Mega da Virada 2025 distribuiu, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, o maior prêmio já pago na história das loterias brasileiras.

Quem passou perto poderá aproveitar o valor para começar o ano com uma grana a mais no bolso para pagar as contas. Na segunda faixa de premiação, destinada a quem acertou cinco dezenas, 3.921 apostas foram contempladas. Cada uma receberá R$ 11.931,42.

Já a quadra, com quatro acertos, teve 308.315 ganhadores, que vão receber R$ 216,76 cada. Quem acertou três acertos não leva premiação.

Os números sorteados foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

De acordo com a Caixa, a arrecadação total da Mega da Virada chegou a R$ 3.052.431.720,00, valor cerca de 22,6% maior do que o registrado em 2024. O concurso registrou120 mil transações por segundo nos canais digitais e 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas em todo o país.

Até quando resgatar?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa, conforme o valor. Quantias acima de R$ 2 mil devem ser sacadas exclusivamente nas agências bancárias.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não retirados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

