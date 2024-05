Duas apostas de Curitiba acertaram a quina e chegaram perto do prêmio máximo do concurso 2730 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (28). Com cinco dos seis números acertados, as duas apostas vão receber o prêmio de R$ 39.704,60.

Os dois vencedores foram apostas simples. Além das duas apostas de Curitiba, o Paraná teve outros sortudos que garantiram a quina. São apostas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina.

Confira os detalhes:

Cidade Unidade lotérica Razão social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR LOTERICA CARLOS GOMES LOTERICA CARLOS GOMES LTDA – EIRELI 6 Fisico Não Simples 1 R$39.704,60 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$39.704,60 CURITIBA/PR PINHEIRAO LOTERIAS WEIGERT LOTERIAS LTDA – MATRIZ 6 Fisico Não Simples 1 R$39.704,60 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA PORTO MEIRA LOTERICA PORTO MEIRA LTDA – ME 6 Fisico Não Bolão 6 R$39.704,58 LONDRINA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$39.704,60 LONDRINA/PR LOTERICA CATUAI MEGA LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$39.704,60 Tabela Caixa

Já o prêmio principal acumulou após não ter ganhadores. O próximo sorteio, que vai acontecer no sábado (01), tem prêmio estimado em R$ 80 milhões.

Números sorteados na Mega-Sena 2730

Os números sorteados na noite de terça-feira (28) foram: 07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60.

De acordo com informações da Caixa, responsável pelo sorteio, em todo o Brasil, 97 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 39.704,60. Outras 5.209 tiveram quatro acertos e vão ganhar R$ 1.056,23.

