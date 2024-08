Um apostador de Curitiba faturou uma grana boa com a quina da Mega Sena 2759 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (08). Ninguém cravou as seis dezenas, mas o apostador de Curitiba fez cinco e ganhou um prêmio de R$ 89 mil.

Resultado da Mega Sena 2759: 03, 10, 38, 40, 48 e 59.

A aposta de Curitiba que ganhou na quina da Mega Sena 2759 foi do tipo simples, com seis números, feita por meio do internet banking da Caixa.

Como ninguém acertou as seis dezenas o prêmio para sábado saltou para R$ 38 milhões. Nada mal, hein?? Veja abaixo o detalhamento da aposta.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$89.213,21

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

