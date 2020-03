Depois das aglomerações de passageiros formadas no terminais de ônibus de Curitiba na manhã desta sexta-feira (20), o sistema de transporte público da cidade voltou a operar com sua frota e horários normais, depois do meio-dia. A afirmação foi feita pela Urbanização de Curitiba (Urbs), nesta tarde, junto com a explicação para os transtornos aos usuários, que incomodaram até mesmo o prefeito Rafael Greca (DEM), que fez uma postagem sobre o assunto em seu perfil no Facebook.

publicidade

De acordo com a Urbs, um erro de programação das empresas de ônibus provocou cortes na frota de linhas como Expresso, Ligeirão e Linha Direta Inter 2 e isso resultou nas grandes filas de passageiros nos terminais da capital.

Leia mais: Ônibus circularão em horário normal neste fim de semana, afirma Comec

“Tivemos um equívoco na programação das empresas, que cortaram as tabelas de linhas que tínhamos preservado justamente porque transportam um fluxo grande de passageiros”, explica o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, que ainda confirma que o sistema está normalizado e que as empresas estão sendo notificadas.

A empresa ainda informa que também suspendeu as alterações adotadas para algumas linhas, em função da diminuição do número de passageiros, anunciadas na noite de quinta-feira (19). Medidas, que no entanto, não envolviam mudanças nas linhas Expresso, Ligeirões e Linha Direta Inter 2, que registraram superlotação nos terminais nesta sexta-feira. Mas a circulação da Linha Turismo segue suspensa.

Comitê de crise

A Urbs explica que montou um comitê de crise, com as empresas, para monitorar diariamente o fluxo de passageiros no transporte público, em função do impacto das medidas de prevenção ao novo coronavírus, como fechamento de escolas e universidades. A empresa já detectou uma redução de 47% no fluxo de passageiros em relação ao dia 10 de março.

Veja também: Universidade do PR transforma pinga e cerveja em álcool gel pra combater coronavírus

Para prevenir a transmissão da doença, em parceria com as empresas de ônibus, foram reforçadas a limpeza dos veículos, estações-tubo e terminais e a distribuição de álcool gel a cobradores. Cartazes falando da importância da prevenção foram anexados nos ônibus, além da veiculação de áudios nos biarticulados e mensagens nas estações tubo.