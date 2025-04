Após incêndio que atingiu bloco, PUCPR retoma aulas nesta quarta-feira

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, vai retomar as aulas normalmente nesta quarta-feira (23), oito dias após o incêndio que atingiu o Bloco Azul da instituição. O fogo começou por volta das 18 horas do dia 15 de abril, no Teatro TUCA.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a PUCPR informou que os estudantes que tinham aulas no bloco azul foram realocados para outros espaços da instituição. “[Os espaços] já foram preparados para recebê-los de forma segura e adequada”, diz nota.

Relembre notícias sobre o incêndio:

Os estudantes podem consultar o ensalamento dos novos locais no site da universidade. A PUCPR aproveitou os feriados de Páscoa e Tiradentes para reorganizar as atividades.