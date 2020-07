Assim que o Departamento Penitenciário do Paraná confirmou que 56 presos da Penitenciária Estadual de Piraquara testaram positivo para o novo coronavírus, o Sindarspen solicitou com urgência testagem para todos os servidores do centro de detenção. O sindicato dos agentes penitenciários ainda querem EPIs semelhantes aos oferecidos aos usados em hospitais para todos os funcionários.

Além disso, o Sindarsoen pede também testes em todo o sistema penitenciário do Paraná para identificar todos os doentes da covid-19, além de um plano de funcionamento da unidade de Piraquara para os próximos 14 dias.

No mesmo comunicado, o sindicato afirma que tem solicitado a testagem em massa há pelo menos dois meses. “Sem os testes, poderemos ver estes números se repetirem em outras unidades penais”, diz o anúncio.

A PEP I vai suspender as atividades e movimentações pelo período de 14 dias. Segundo a direção da unidade, todos os infectados estão com sintomas leves ou assintomáticos.

