Após 30 anos sem operar regularmente, o trem Caiçara voltou a circular neste sábado (21), entre Morretes e Antonina, cidades histórias do litoral paranaense. Os passeios a bordo da Maria Fumaça serão diários, com duração de uma hora. O valor é de R$ 75 e o passeio deve ser agendado com 7 dias de antecedência da data desejada pelo site da Serra Verde Express. Serão duas saídas por dia em cada uma das estações, às 9h30 e às 14h30 em Antonina e às 11h e às 16h em Morretes. O retorno ao ponto de partida se dá via transporte rodoviário por vans, caso necessite.

+Lazer! Saudades da natureza? Seis lugares perto de Curitiba pra passear, fazer churrasco e descansar

Para viabilizar o projeto, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) investiu mais de R$ 500 mil no restauro da Maria Fumaça Mogul 11, fabricada em 1884 e é a mais antiga locomotiva a vapor em operação regular no Brasil. Além disto, teve o custo de R$ 200 mil nos carros de passageiros, que contam com 120 lugares cada um. A Rumo, responsável pela administração da ferrovia, investiu mais de R$ 700 mil que foram utilizados para a revitalização do trecho. “Estamos felizes em fazer parte deste momento de resgate da memória ferroviária no estado do Paraná. A comunidade poderá conhecer de perto duas importantes cidades do Litoral, dando um novo significado para um trecho que ainda tem muitas boas histórias para contar”, disse Guilherme Penin, diretor de Regulatório e Relações Institucionais da Rumo.

+Acompanhe! Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Curitiba e SJP

Foto: Divulgação/AEN.

HISTÓRIA

O trecho que terá a circulação do Trem Caiçara faz parte da Estrada de Ferro Dona Isabel, criada pelos irmãos Rebouças, engenheiros que receberam autorização em 1871 para a construção de uma ferrovia ligando o Porto de Antonina à cidade de Curitiba. Quatro anos depois, o marco zero da via férrea foi transferido de Antonina para Paranaguá. Com a alteração, o histórico ramal de Antonina foi aberto pela Estrada de Ferro Paraná em 1892, tornando-se mais uma opção no escoamento de produtos da região.

+Leia mais! Ekôa Park, no litoral, é um espaço ideal para os amantes do ecoturismo

Serviço:

Saída 9:30h Antonina – Chegada 10:30h Morretes

Antonina – Morretes Saída 11h Morretes – Chegada 12h Antonina

Morretes – Antonina Saída 14:30h Antonina – Chegada 15:30h Morretes

Antonina – Morretes Saída 16h Morretes – Chegada 17h Antonina

Morretes – Antonina Não será cobrado o retorno de van de Morretes para Antonina ou de Antonina para Morretes, caso necessite.

+Leia mais! Que tal fazer o bem e beber de graça as melhores cervejas de Curitiba?

Medidas de segurança adotadas frente ao COVID-19*:

O embarque será realizado respeitando o espaçamento de 1,5m entre cada passageiro.

O uso de máscara é obrigatório para participação no almoço, podendo ser retirada apenas na mesa reservada.

Álcool em gel será disponibilizado dentro de todos os vagões.

A capacidade dos vagões estará reduzida, respeitando o distanciamento de 1,5m entre uma mesa e outra.

Produto está sujeito a alterações por determinações de autoridades locais em razão da pandemia do COVID-19.

Políticas de cancelamento:

Sujeito a penalidades da empresa.

Em até 07 dias depois da data da compra não será cobrado multa.

Após o prazo de 07 dias será cobrado uma multa de 20% do valor total do pedido.

Em caso de cancelamento por determinações de autoridades locais em razão da pandemia do COVID-19 as reservas ficam como crédito para evento futuro.