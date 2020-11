Neste sábado (21), a tradicional celebração da caravana iluminada de Natal Coca-Cola vai passar por Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a campanha “Natal Juntos Como Nunca”, não teve o roteiro e nem hora divulgados para evitar aglomeração do público na passagem pelas ruas das cidades.

Neste ano, os caminhões estarão iluminados em Black Light e Led, levando ao público de casa projeções em alta resolução. Por serem do grupo de risco, Mamãe e Papai Noel não acompanham as caravanas, mas já gravaram saudações ao público que serão projetadas durante o trajeto. As caravanas também terão a importante missão de levar mensagens reforçando o combate da covid-19 com o uso de máscara, ficando em casa quando possível, lavando as mãos e salvando vidas.

O mote da campanha deste ano, #JuntosComoNunca, estará estampado no topo dos caminhões para impactar as pessoas que assistirão do alto. Além disso, 2.000 unidades de tampas plásticas de bebidas do portfólio da empresa e 2.500 unidades de garrafas pet compõem a decoração, representando o compromisso com a sustentabilidade. “A pandemia impôs o desafio de nos adaptarmos a condições inimagináveis. Diante disso, idealizamos uma celebração de Natal totalmente interativa, para que a tradição da data seja mantida com toda a segurança que a população precisa”, disse Luiz Fernando Carvalho de Mattos, diretor de Marketing da companhia.

Todos os colaboradores que estarão participando da caravana têm idade máxima de até 55 anos, incluindo os motoristas. Para evitar aglomerações, não serão divulgadas as rotas e horários das caravanas iluminadas.

Outras atrações do Natal em Curitiba

Neste domingo (22), vai começar oficialmente a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais com a estreia do concerto luminoso da estufa e da Árvore da Vida no Jardim Botânico. São mais de 10 atrações na cidade que se preparou com espetáculos inéditos no formato drive thru e decoração especial pelos parques devido ao novo coronavírus. Neste ano, segundo a prefeitura, o evento será tecnológico e promete a retomada da economia.