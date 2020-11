Neste sábado (21) acontece a segunda edição da Campanha A Cerva do Bem, uma ação solidária promovida pela ACerva (Associação dos Cervejeiros Artesanais Paranaenses). Contando com a participação de associados, cervejarias e brew shops parceiras, a iniciativa é a segunda do tipo neste ano – a primeira foi em maio, e arrecadou alimentos para instituições de caridade. Dessa vez, a meta é arrecadar alimentos e produtos de higiene para entidades filantrópicas do Paraná.

Dessa vez, a campanha se chama A Cerva do Bem Fim de Ano vai reunir 23 cervejarias, com 21 dos cervejeiros artesanais disponibilizando cerca de 500 litros de cervejas para quem fizer doações. Quem quiser levar um pouco dessas delícias para casa precisa comparecer a um dos 10 pontos de troca espalhados pela Grande Curitiba.

A ação acontece neste sábado (21) nas “brew shops” parceiras da campanha. Cada brinquedo novo ou 2kg de alimentos não perecíveis doados darão direito a uma garrafa ou growler de cerveja. As 10 brew shops que aderiram à campanha estarão de portas abertas das 10h às 14h.

Os endereços e participantes são:

Baviera – Rua Joaquim Franco dos Anjos, 34, Capão Raso – Curitiba / PR

Beercop Homebrew – Rua Murilo do Amaral Ferreira, 618, Água Verde, Curitiba / PR

Bil Bil Beer – Rua Rua Celestino Júnior, 175, São Francisco, Curitiba / PR

Bodebrown – R. Carlos de Laet, 1015, Hauer, Curitiba/PR

BrewShop Curitiba – Rua Carlos de Campos, 943, Boa Vista, Curitiba / PR

Empório do Lúpulo – Rua João Reffo, 974, Santa Felicidade, Curitiba / PR

Empório do Malte – Rua Mitsuzo Taguchi 483, Sala 2, Maringá / PR

Homebrewers – Rua Chile 454, Rebouças, Curitiba / PR

More Hops! – Rua José Gomes de Mello, 194, Uberaba, Curitiba / PR

Zythos – Rua Alagoas, 680, Centro, Londrina / PR

Quem quiser mais informações e saber quais cervejas serão distribuídas pode acessar o perfil da Acerva Paranaense no Instagram ou o site da associação.