A Polícia Militar (PM) teve de separar os apoiadores do presidente do Jair Bolsonaro e de Sérgio Moro em Curitiba antes do depoimento do ex-ministro da Justiça na Polícia Federal (PF) em Curitiba, na manhã deste sábado (2). Cerca de 50 manifestantes pró-Bolsonaro e seis pró-Moro estão em frente à sede da corporação no bairro Santa Cândida, onde o ex-juiz da Operação Lava Jato vai depor na investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para averiguar interferência de Bolsonaro no comando da PF.

Ambos os grupos trocaram ofensas ao longo de toda a manhã. Antes da chegada de Moro, um manifestante chegou a agredir uma equipe de reportagem de TV. Após a confusão, a PM separou os manifestantes a favor de Bolsonaro dos manifestantes a favor de Moro. Ambos os grupos estão separados por cerca de 50 m de distância por um cordão de policiais militares.

Ex-ministro Sérgio Moro chega para depor na Polícia Federal de Curitiba no começo da tarde deste sábado. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Outros profissionais da imprensa também estão sendo hostilizados por manifestantes. A PM está em frente à Superintendência da PF desde cedo. Sérgio Moro, entretanto, só chegou para o depoimento pouco antes das 14h em um carro de vidro preto. O depoimento estava marcado para às 11 horas, mas o horário foi alterado.

