Ano Novo tem novas regras de aposentadoria; saiba mais

A virada do ano trouxe novidades importantes para quem está prestes a se aposentar. As regras de transição da reforma da Previdência, promulgada em 2019, continuam em vigor e afetam diretamente os trabalhadores locais. Fique por dentro das principais alterações que entram em vigor este ano.

Pontuação mais alta para aposentadoria

A partir de agora, a soma de idade e tempo de contribuição para se aposentar aumentou. Mulheres precisam atingir 92 pontos, enquanto homens devem chegar aos 102 pontos. Para os servidores públicos, as exigências são ainda maiores.

Idade mínima em constante mudança

A idade mínima para requerer o benefício também sofreu ajustes. Mulheres agora precisam ter 59 anos e homens, 64 anos. Essas idades continuarão aumentando gradualmente nos próximos anos.

Professores: regras específicas

Os educadores têm regras próprias. Professoras podem se aposentar aos 54 anos, enquanto professores aos 59 anos. O tempo mínimo de contribuição no magistério é de 25 anos para mulheres e 30 para homens.

Aposentadoria por idade: o que mudou?

Desde 2023, a idade mínima para mulheres se aposentarem por idade está fixada em 62 anos. Para homens, permanece em 65 anos. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para ambos os sexos.

Regras que se mantêm

Algumas regras de transição já foram cumpridas e não sofrerão alterações. É o caso do “pedágio” de 100% sobre o tempo de contribuição no setor privado. No serviço público, ainda há possibilidade de benefício para quem começou a contribuir muito jovem.

Simule sua aposentadoria

O INSS disponibiliza ferramentas online para que os curitibanos possam simular sua aposentadoria. É possível fazer a simulação pelo computador, acessando o site meu.inss.gov.br, ou pelo celular, através do aplicativo Meu INSS.

Passo a passo para simulação:

1. Acesse o site ou aplicativo

2. Faça login com CPF e senha

3. Clique em “Simular Aposentadoria”

4. Confira as informações exibidas

5. Se necessário, corrija dados pessoais

Lembre-se: você pode salvar o documento com os dados da simulação em PDF.

Fique atento às mudanças e planeje sua aposentadoria com antecedência. As novas regras impactam diretamente o futuro dos trabalhadores curitibanos e é fundamental estar bem informado para tomar as melhores decisões.