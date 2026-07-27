Amber Alert Brasil reforça buscas por menino desaparecido na Grande Curitiba

As buscas por João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, desaparecido em uma área rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ganharam o reforço do Amber Alert Brasil. A ferramenta, fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Meta, dispara alertas de desaparecimento no Facebook e no Instagram para usuários localizados em um raio de até 160 km de onde a vítima foi vista pela última vez.

João Gabriel tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) — nível 2 de suporte — e é não verbal. Ele desapareceu na manhã de domingo (26), após avisar a mãe que iria ao banheiro na área externa da propriedade rural da família. A ausência do garoto foi percebida por volta das 9h. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi acionado às 12h10 e iniciou a operação integrada de busca.

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Mobilização e recursos

Na manhã desta segunda-feira (27), cerca de 150 pessoas integraram a força-tarefa, entre bombeiros militares, voluntários e agentes das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal. O trabalho em campo conta com drones com câmera termal, equipes de mergulho técnico, dois binômios de busca (cães e condutores), 10 viaturas e o apoio de aeronaves.

Com o auxílio de um sonar, as equipes estão concluindo a varredura nos tanques da região. Até o momento, nenhum indício da presença do menino foi encontrado nesses pontos. Embora a varredura nesses locais esteja em fase final, os tanques não foram totalmente descartados. As buscas prosseguem em ambiente terrestre e aquático.

No primeiro dia de operação, as equipes vistoriaram uma área de aproximadamente 3 quilômetros quadrados. O terreno é predominantemente agrícola, marcado por vegetação densa, trechos de mata fechada e diversos açudes.

Sobre o Amber Alert

O Amber Alert Brasil é acionado em casos de desaparecimento de crianças e adolescentes que envolvem risco iminente à vida, ampliando o alcance das informações para mobilizar a população local.

O CBMPR segue mobilizado na região e informou que divulgará novas atualizações conforme o avanço dos trabalhos.