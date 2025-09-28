Alívio no bolso? Conta de luz vai ficar mais barata em outubro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os paranaenses terão um alívio nas contas de luz a partir de outubro. Nesta sexta-feira (26), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês será a vermelha patamar 1, substituindo a vermelha patamar 2, que estava em vigor desde agosto.

Com a mudança, os consumidores terão um desconto de R$ 3,41 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em outubro, o custo adicional por 100 kWh será de R$ 4,46, significativamente menor do que os R$ 7,87 cobrados nos últimos dois meses.

Segundo a Aneel, a alteração se deve ao baixo volume de chuvas, que impactou os níveis dos reservatórios utilizados para a geração de energia nas hidrelétricas. “Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam a adoção da bandeira vermelha patamar 1 para outubro”, explicou a agência.

A Aneel destacou ainda que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua ao sistema. “Por essa razão, é necessário acionar termelétricas para garantir a oferta de energia nos horários em que não há iluminação solar, inclusive durante o horário de ponta”, acrescentou.

Primeiro desconto em seis meses

O sistema de bandeiras tarifárias da Aneel, criado em 2015, reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas por cores, as bandeiras indicam quanto custa ao Sistema Interligado Nacional (SIN) produzir a energia consumida por residências, comércios e indústrias.

Desde abril, os brasileiros enfrentaram três aumentos consecutivos nas contas de energia elétrica. Em maio, a bandeira amarela adicionou R$ 1,88 às faturas. Em junho e julho, vigorou a bandeira vermelha, e, desde agosto, a tarifa estava no patamar 2 da bandeira vermelha, representando os valores mais altos do período recente.

Com a mudança para o patamar 1, os consumidores poderão notar uma redução nos valores, marcando o primeiro alívio nas contas de luz em seis meses.

