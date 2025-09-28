Sanepar pode virar empresa de saneamento nacional após nova parceria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) assinou, na última sexta-feira (26), em Madri, um Memorando de Entendimento com a empresa espanhola Acciona. A parceria representa o primeiro passo para ampliar a atuação da Sanepar em todo o Brasil. Atualmente, a companhia atende 344 municípios no Paraná e um em Santa Catarina.

Segundo o governador Ratinho Júnior, o acordo marca uma nova etapa no crescimento da empresa. “No Paraná, a Sanepar é um exemplo de eficiência, garantindo 100% de abastecimento à população dos 345 municípios atendidos, além de 81% de coleta de esgoto, com 100% dele tratado. Esse desempenho permitirá ao Estado atingir as metas do Marco Legal do Saneamento antes do prazo estipulado”, destacou o governador.

Com o Memorando de Entendimento, Sanepar e Acciona vão realizar estudos, avaliações e tratativas para uma possível participação conjunta, via consórcio, em concorrências públicas de saneamento em diferentes regiões do país.

Em junho, o Conselho de Administração da Sanepar já havia autorizado a análise de novos negócios relacionados ao tratamento e destinação de resíduos, à expansão de mercado e a parcerias para a instalação de redes de fibra óptica em sistemas de esgotamento sanitário.

Momento da empresa

Com mais de seis décadas de atuação, a iniciativa ocorre em um momento estratégico para a Sanepar. No segundo trimestre de 2025, a companhia registrou receita líquida de R$ 1,7 bilhão, crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A parceria com a Acciona amplia o horizonte da Sanepar, incorporando a experiência da multinacional espanhola em projetos, construção e operação de estações de tratamento de água e esgoto. A Acciona do Brasil integra o grupo Acciona, especializado em infraestrutura sustentável e energias renováveis.

No país desde 1996, a Acciona já participou de importantes projetos de saneamento em Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, além de obras de infraestrutura como o Terminal 2 do Porto do Açu (RJ), a transformação da Estação Júlio Prestes em Sala São Paulo e a retomada da Linha 6–Laranja do metrô paulistano.

