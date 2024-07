Aliança Ducci e Goura: convenção apoiada por Lula acontece neste domingo

Domingo (28), a partir das 8h, o PSB Curitiba realiza a convenção partidária para a homologação das candidaturas do partido para as eleições municipais deste ano. No evento, que contará com a presença do Presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também será oficializada a chapa Ducci e Goura para a prefeitura de Curitiba.

O ato político, com a chegada das autoridades, está previsto para as 10h, no Clube Dom Pedro II. Na sequência, após o término da convenção, será realizada uma coletiva de imprensa com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito.

Além das lideranças do PSB, estarão presentes dirigentes de todos os partidos que compõem a Frente Ampla Democrática, formada pelo PSB, PDT e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB).

Luciano Ducci é médico e deputado federal pelo terceiro mandato. Foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 a 2012. Em 2004 foi eleito vice-prefeito e reeleito em 2008. Também foi eleito deputado estadual em 2002, sempre pelo PSB.

Goura é filósofo e está no segundo mandato como deputado estadual. Em 2020 disputou a prefeitura de Curitiba e ficou em segundo lugar, com mais de 110 mil votos. Em 2016 foi eleito vereador e em 2018 foi o único vereador de Curitiba a se eleger deputado estadual. Goura foi reeleito deputado estadual em 2022.

Serviço:

Convenção PSB Curitiba / Coletiva de imprensa

Data: 28 de julho

Horário:

8h – Convenção Partidária (parte formal)

10h – Chegada das autoridades

12h (previsão) – Entrevista coletiva

Local: Clube Dom Pedro II, Rua Brigadeiro Franco, 3.662, Rebouças.