Paraná sob alerta severo de tempestade: chuvas de até 50 mm e ventos de 60 km/h

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a temperatura fica entre os 11 e 14ºC nesta quarta-feira. Índices semelhantes entre quinta, sexta e sábado.

De acordo com o aviso do INMET, o volume de chuva pode registrar entre 20 e 30 mm/h ou alcançar até 50 mm/dia. O alerta também prevê ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. O órgão informa que há baixo risco para situações como corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e estragos em plantações.

A meteorologista Bianca Pinheiro, do Simepar, explica que o monitoramento por imagens de radar identificou a movimentação do sistema meteorológico nas primeiras horas do dia. “As imagens de radar desta madrugada indicam o avanço de uma extensa área de chuva sobre o oeste do Paraná, associada a núcleos de precipitação de intensidade fraca a moderada”, disse.

Segundo a especialista, as chuvas já atuam de forma mais abrangente entre os setores de fronteira com o Paraguai e a Argentina, avançando gradualmente em direção às regiões centrais do estado. “O sistema apresenta boa organização, favorecendo precipitações persistentes ao longo das próximas horas. Com o deslocamento da área de instabilidade, a tendência é de aumento da cobertura de chuva sobre outras regiões paranaenses no decorrer da manhã”, detalha a meteorologista.

Instabilidade se espalha pelo estado na quinta-feira

O cenário de tempo instável deve se intensificar no dia seguinte. Segundo informações do Simepar, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica posicionada na altura do Rio Grande do Sul vai provocar a disseminação de temporais por todas as regiões paranaenses na quinta-feira.

As precipitações devem ocorrer com maior intensidade sobre o Centro-Oeste e por toda a faixa Norte do estado. O órgão meteorológico acrescenta ainda que, durante a transição de quinta-feira para sexta-feira, as chuvas ganharão ainda mais abrangência em todo o Paraná.