Dilúvio em Curitiba? Previsão aponta quase 100 mm em 6 dias com alerta severo de tempestade

O Paraná enfrenta alerta amarelo para tempestades a partir da manhã desta quarta-feira (09) até meia noite de sexta-feira (11), com previsão de chuvas de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e risco de granizo. Em Curitiba, os acumulados podem chegar a 33,7 mm nesta quarta-feira, com instabilidade que se estende até segunda-feira (14), totalizando até 95 mm em seis dias.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia aponta baixo risco de corte de energia, alagamentos e queda de galhos de árvores em todo o estado.

A chuva ganha força e se espalha por todas as regiões paranaenses desde as primeiras horas do dia, com chance de temporais isolados a partir da tarde, enquanto em Curitiba os acumulados podem chegar a 33,7 mm no dia.

Alerta amarelo de temporal – Perigo potencial

Segundo a previsão do Inmet, o aviso de tempestade prevê volumes de chuva variando entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos com rajadas entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O órgão aponta baixo risco para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos no estado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, mesmo com a instabilidade avançando, as temperaturas seguem em elevação nas regiões paranaenses.

A precipitação chega forte à capital paranaense a partir de quarta-feira e o tempo instável se estende pelo menos até a próxima segunda-feira (14). O Simepar indica um acumulado total de até 95 mm ao longo desses seis dias em Curitiba, sendo a quarta e a sexta -feira os dias mais chuvosos, com projeções de 33,7 mm e 25 mm, respectivamente. Para esta quarta-feira, os termômetros na capital devem registrar variação térmica entre 10 ºC e 23 ºC.