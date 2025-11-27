Afece lança campanha para presentear pessoas com múltiplas deficiências em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o Natal se aproximando, a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (Afece) deu início à tradicional campanha natalina, convidando a comunidade curitibana a participar de uma ação que presenteia as pessoas acompanhadas pela associação.

A instituição, que é referência nacional no atendimento gratuito a pessoas com múltiplas deficiências, preparou cartões especiais com os nomes e desejos dos atendidos pela Afece. Quem quiser participar pode ir até a sede da entidade, localizada na Rua Paulo Turkiewicz, 316, no bairro Tarumã, em Curitiba, e escolher um desses cartões.

Cada cartão traz o nome de uma pessoa e o presente que ela deseja, como roupas, calçados e itens de uso pessoal. As entregas precisam ser feitas até 5 de dezembro, diretamente na sede da Afece.

Para quem não conseguir “adotar” um cartão específico, há também a possibilidade de contribuir com cestas básicas, igualmente importantes para as famílias atendidas pela instituição.

Afece atende mais de 900 pessoas gratuitamente

A campanha reforça os valores que sustentam o trabalho da Afece há 58 anos: cuidado coletivo, empatia e compromisso com quem mais precisa. Fundada em 1967, a instituição atende gratuitamente mais de 900 pessoas por meio de um modelo integrado que une educação, saúde e assistência social.

Com a iniciativa natalina, a Afece renova o convite à comunidade: um gesto simples pode transformar o Natal de centenas de pessoas e fortalecer a rede de solidariedade que mantém vivo este trabalho há quase seis décadas.

Serviço — Campanha de Natal da Afece

– Onde participar: sede da Afece — Rua Paulo Turkiewicz, 316, Tarumã

– Como funciona: escolha um cartão com o pedido de um assistido e entregue o presente

– Prazo para entrega dos presentes: até 5 de dezembro