Natal de Curitiba 2025 estreia cortejo musical na Rua XV nesta sexta

Um animado cortejo musical pelo calçadão da Rua XV de Novembro marca o início do Natal de Curitiba 2025 nesta sexta-feira (28/11). O desfile, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, sairá às 18h da Rua Presidente Faria e seguirá até a Roda Gigante da Rua XV, interagindo com o público durante todo o percurso.

O cortejo contará com a participação de músicos e atores circenses locais, caracterizados com figurinos especiais. A atração ocorrerá todas as sextas-feiras às 18h e sábados às 12h, até 23 de dezembro. Nesta estreia, a apresentação será com sopros e batucada do grupo liderado por Egon Diego.

Além do cortejo, outras atrações iniciam nesta sexta-feira. Na Rua 24 Horas, começam os shows em clima de happy hour às 18h, que se repetirão todas as sextas de dezembro até o dia 19. Já na Praça Santos Andrade, o público poderá assistir a dois espetáculos inéditos: ‘Abrace o Mundo’ às 20h e ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ às 21h.

A programação do Natal de Curitiba 2025 se estende até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. O evento é realizado pela Prefeitura de Curitiba e conta com diversos patrocinadores. As atrações incluem ainda feiras especiais de Natal, decorações interativas e a tradicional roda-gigante na Rua XV.