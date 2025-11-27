Auto Natalino estreia no Largo da Ordem com luzes e música em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Auto Natalino do Largo da Ordem estreou nesta quarta-feira (26/11) no Setor Histórico do bairro São Francisco, em Curitiba. O espetáculo, produzido pela Fundação Cultural, iluminou as sacadas das construções mais antigas da cidade com luzes e música, dando início às celebrações natalinas.

O público acompanhou a pé o trajeto desde a Praça Garibaldi até o Largo da Ordem, presenciando encenações das estações sagradas como a Anunciação e a Natividade nos casarões históricos. Personagens como reis magos, anjos e arautos surgiram em cada trecho do auto, anunciando o nascimento de Jesus.

Um dos destaques foram os bonecos gigantes de Papai e Mamãe Noel, com quatro metros de altura, criados pelo artista Eduardo Santos. Cinco artistas são necessários para manipular cada boneco, criando uma movimentação fluida e performática que encantou crianças e adultos.

Como parte do simbolismo, foi acesa a Árvore da Vida de 11 metros de altura, formada por 5 mil vasinhos de sálvias. O ponto alto do espetáculo foi a formação do presépio vivo em frente à Casa Romário Martins.

O Auto do Largo da Ordem será encenado novamente na quinta (27/11) e no domingo (30/11), às 20h, e na próxima semana, de segunda (1/12) a quarta (3/12), no mesmo horário. O espetáculo faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que conta com 150 atrações e ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.