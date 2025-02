Aeroporto em Curitiba tem estrutura destelhada após temporal e ventos de 79 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O temporal que atingiu Curitiba na tarde desta quinta-feira (27) provocou danos no Aeroporto do Bacacheri. A estação de embarque dos passageiros foi destalhada e árvores caíram na região do estacionamento.

Além da chuva, ventos fortes foram registrados no local. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) revelou que às 16 horas, a estação meteorológica do Aeroporto do Bacacheri captou rajadas de vento de 79,6 km/h.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram como ficou o aeroporto. Assista:

Procurada pela Tribuna, a CCR Aeroportos, administradora do local, confirmou danos pontuais após a forte chuva. No entanto, a concessionária afirmou que não houve impacto nas operações e ninguém ficou ferido. “Nos próximos dias, a equipe de manutenção do aeroporto fará os reparos necessário”, completou CCR em nota.

