Curitiba tem tarde de chuva intensa com raios, granizo e ventania

Alguns bairros de Curitiba registraram chuva intensa na tarde desta quinta-feira (27). O temporal, marcado por raios e trovões, provocou alagamentos em regiões do Cajuru, Boqueirão e Uberaba.

Em menos de uma hora, entre 14h50 e 15h40, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontou acumulado de 33 milímetros (mm) no Boqueirão.

A chuva forte também deixou regiões de Curitiba sem luz. Foi registrada falta de luz no Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Bairro Alto, Juvevê, Boa Vista e Uberaba. Também houve queda de granizo em alguns locais.

Às 16 horas, na estação meteorológica do Aeroporto do Bacacheri teve registro de rajadas de vento de 79,6km/h. No Jardim das Américas a rajada de vento alcançou 66,9 km/h, conforme informações do Simepar.

Curitiba teve 55 solicitações de quedas de árvores e galhos após chuva forte

Um boletim com informações da Defesa Civil de Curitiba apontou 55 solicitações pela Central 156 de quedas de galhos e árvores. As ocorrências foram nos bairros: Boqueirão, Sitio Cercado, Cajuru, Jardim das Américas, Uberaba, Vila Isabel, Rebouças, Guabirotuba, Hugo Lange, Água Verde, Jardim Social, Alto da Rua XV, Santa Cândida, Bacacheri, Capão da Imbuia, Xaxim, Barreirinha, Parolin, Abranches e Boa Vista.

Foram registrados alagamentos no Terminal do Boqueirão e em ruas próximas e na Avenida Comendador Franco. Houve um pedido de entrega de lona no Cajuru.