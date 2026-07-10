Polícia aponta participação de adolescente em assalto à joalheria do Shopping Crystal

Equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação para prender os suspeitos de envolvimento no assalto à Camilo Joalheria, no Shopping Crystal, em Curitiba. Ao todo, os policiais cumprem 16 mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões, em Curitiba, na Região Metropolitana e no Litoral do Estado.

De acordo com as investigações, um adolescente também participou do crime e responderá por ato infracional. Ao menos três pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto.

Dois homens armados entraram na joalheria, renderam as funcionárias e recolheram diversas joias. Na fuga, eles obrigaram a gerente da loja a acompanhá-los como escudo humano até a saída do shopping. Um terceiro suspeito deu apoio ao grupo do lado de fora.

Durante a fuga, os criminosos ainda dispararam tiros para o alto, em direção ao teto do shopping, para dificultar qualquer tentativa de reação. Em seguida, abandonaram o carro utilizado na ação na Avenida Iguaçu e seguiram a pé, levando um saco com as joias roubadas.

As investigações já haviam levado à prisão de uma mulher no dia 23 de junho em Colombo, um dia após o assalto. Segundo a polícia, ela escondia parte das joias levadas pelos criminosos. O material roubado foi recuperado.

Nesta nova fase da investigação, o trabalho de inteligência das forças de segurança permitiu identificar os demais envolvidos no crime. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou as prisões temporárias, que foram autorizadas pela Justiça.

Até a publicação desta reportagem, as equipes ainda não haviam informado quantas pessoas foram presas durante a operação desta quinta-feira.