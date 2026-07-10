Justiça

Homem do Paraná que chutou a própria filha é preso preventivamente

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Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 10/07/26 09h33
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imagem mostra as costas de uma policial da Polícia Civil com uma camiseta com o nome da força de segurança
Polícia de Francisco Beltrão prendeu homem que chutou a própria filha no Paraná. Foto: Natalia Bezerra / PCPR

O homem que foi flagrado agredindo a própria filha, no meio da rua, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, foi preso pela polícia no final da tarde desta quinta-feira (9). Depois de prestar depoimento no dia anterior, ele deixou a delegacia local em liberdade, pois o flagrante já tinha passado. Com a repercussão do caso, a Justiça concedeu a prisão preventiva.

O caso aconteceu no último domingo, mas só ficou conhecido após um vídeo, feito por câmeras de segurança, viralizar. O pai, a menina de 3 anos e um enteado de 5 voltavam do supermercado caminhando por uma calçada. Nas imagens, a menina aparenta estar chorando e pedindo colo para o homem, que se vira e chuta a criança na altura do peito.

Um homem que estava próximo viu a cena e interpelou o agressor. Após isso, essa testemunha solicitou as imagens para uma casa próxima e tornou pública a denúncia. A mãe das crianças só ficou sabendo do caso após a repercussão. O agressor se apresentou à polícia de forma voluntária e prestou depoimento, dizendo que chutou a própria filha porque ela estava chorando e que estava arrependido.

A Justiça concedeu às duas crianças e à mãe delas medida protetiva contra o agressor.

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