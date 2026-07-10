Homem do Paraná que chutou a própria filha é preso preventivamente

O homem que foi flagrado agredindo a própria filha, no meio da rua, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, foi preso pela polícia no final da tarde desta quinta-feira (9). Depois de prestar depoimento no dia anterior, ele deixou a delegacia local em liberdade, pois o flagrante já tinha passado. Com a repercussão do caso, a Justiça concedeu a prisão preventiva.
O caso aconteceu no último domingo, mas só ficou conhecido após um vídeo, feito por câmeras de segurança, viralizar. O pai, a menina de 3 anos e um enteado de 5 voltavam do supermercado caminhando por uma calçada. Nas imagens, a menina aparenta estar chorando e pedindo colo para o homem, que se vira e chuta a criança na altura do peito.
Um homem que estava próximo viu a cena e interpelou o agressor. Após isso, essa testemunha solicitou as imagens para uma casa próxima e tornou pública a denúncia. A mãe das crianças só ficou sabendo do caso após a repercussão. O agressor se apresentou à polícia de forma voluntária e prestou depoimento, dizendo que chutou a própria filha porque ela estava chorando e que estava arrependido.
A Justiça concedeu às duas crianças e à mãe delas medida protetiva contra o agressor.