Instabilidade muda o tempo no Paraná e traz chuva em regiões do estado já nesta sexta

A estabilidade no tempo começa a sofrer modificações no Paraná nesta sexta-feira (10). De acordo com o Simepar, o ingresso de calor e umidade vindos da região Norte do país passa a influenciar as condições meteorológicas em porções do território estadual. Áreas de instabilidade atuam principalmente nos municípios situados próximos à divisa com Santa Catarina, provocando pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia.

Nas demais regiões paranaenses, o tempo segue estável e o sol predomina. Na região Noroeste, a tarde deve registrar temperaturas mais elevadas, oscilando entre 26 e 28 ºC.

Amanhecer gelado em Curitiba e setores do estado

O início do dia seguiu o padrão das últimas horas, com frio expressivo entre as regiões Centro-Sul, Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde os termômetros marcaram temperaturas abaixo dos 10 ºC. No período da tarde, contudo, as temperaturas se tornam agradáveis nesses setores.

Previsão do tempo para o fim de semana

Para Curitiba, a previsão aponta um dia sem probabilidade de chuva, com temperatura mínima de 9,6 ºC e máxima que deve atingir os 23 ºC. O declínio nas temperaturas da noite anterior foi impulsionado por uma massa de ar frio e seco que, embora comece a perder força, ainda exerceu influência sobre o estado.