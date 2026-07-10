Atenção, motorista

Trânsito em Curitiba: Rápida terá faixa bloqueada por 5 dias a partir desta sexta-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/07/26 07h47
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Imagem mostra carros em um engarrafamento em Curitiba.
Foto: Arquivo/Albari Rosa/Tribuna do Paraná.

O trânsito em Curitiba tem alterações importantes nesta sexta-feira (10) devido a serviços de manutenção urbana e infraestrutura de tecnologia, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelas regiões do Portão e do Santa Quitéria.

Obras

No bairro Portão, começam hoje os bloqueios parciais na Rua Francisco Frischmann, a conhecida rápida Centro-Portão. As interdições ocorrem no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Eng. Niepce da Silva. Como os trabalhos envolvem os serviços de fresa e recape, o tráfego ficará afunilado em apenas uma das faixas. A previsão é de que a intervenção dure cerca de cinco dias, gerando lentidão nos horários de pico.

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No Santa Quitéria, chega ao fim nesta sexta-feira a implantação da infraestrutura de fibra óptica no cruzamento das ruas Capiberibe e Bocaiúva. O impacto para quem passa pela região é pontual. Há possibilidade de interdições temporárias e rápidas ao longo do dia, avaliadas em tempo real pelas equipes técnicas, mas sem previsão de bloqueios de longa duração.

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