Derramamento de óleo vegetal atinge solo e curso d’água após acidente na BR-277

A Defesa Civil de Morretes e o Instituto Água e Terra (IAT) seguem monitorando o trecho do KM 41 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, onde um caminhão carregado de óleo vegetal tombou no último sábado (4) e derramou a carga transportada. Segundo o instituto, por conta das chuvas, a substância atingiu o solo ao lado da rodovia e um curso d’água próximo.

A prefeitura de Morretes informa que ainda não foi possível identificar impactos graves em comunidades ou mananciais de abastecimento, mas que mantém com o IAT monitoramento para avaliar problemas causados pelo derramamento da carga e aplicar os serviços de reparos necessários.

Na tarde de quarta-feira (8), a Defesa Civil do município e o IAT realizaram novo levantamento no local para identificar se houve danos causados pelo acidente, contaminação do solo ou de cursos d’água, e mapear propriedades ou famílias que pudessem ter sido afetadas.

Em ação preventiva, informa a Defesa Civil, foram retiradas árvores no leito de um rio para evitar que a água represasse, reduzir a possibilidade de alagamentos em caso de chuvas fortes e oferecer mais segurança aos moradores do entorno.

Em nota, o IAT informou também que, por meio da Coordenadoria Estadual de Acidentes Ambientais, “notificou a empresa responsável pelo transporte da carga. A transportadora foi determinada a realizar a contenção imediata do produto, a limpeza da área e a recuperação dos ambientes impactados”.

O IAT aguarda o envio dos relatórios de qualidade da água e do solo, que serão preparados pela empresa responsável, para avaliar a extensão dos danos e os próximos passos a serem tomados no trabalho de recuperação ambiental.

Caminhão tombou na BR-277

O caminhão seguia pela pista sentido Litoral, na descida da Serra do Mar, quando atravessou o canteiro e invadiu a pista contrária, parando no sentido Curitiba, inforou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto, a carga de óleo vegetal vazou sobre o asfalto.

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos para a limpeza da via e remoção do veículo. A empresa proprietária do caminhão e a concessionária EPR Litoral Pioneiro realizaram os trabalhos de contenção inicial e absorção do produto na pista, com uso de serragem, pó de pedra e outros produtos absorventes, e a limpeza da via. A rodovia foi liberada no mesmo dia após a conclusão da etapa emergencial de limpeza do asfalto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Defesa Civil informa que “foi acionada imediatamente após o ocorrido. Atuamos em apoio às equipes da PRF, da concessionária EPR Litoral Pioneiro, Corpo de Bombeiros militar e do IAT (Instituto Água e Terra), que é o órgão ambiental estadual responsável”.

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