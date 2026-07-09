Carro pega fogo ao lado de hospital mais antigo de Curitiba

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (9) na Rua André de Barros, em frente ao Hospital Santa Casa de Curitiba, no Centro da capital. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 10h26 e mobilizou equipes para controlar as chamas. Esta foi a segunda ocorrência que chamou a atenção no centro da cidade em menos de 24h. já que na quarta houve um tiroteio.

A fumaça chamou a atenção de quem passava pela região da Praça Rui Barbosa e pôde ser vista de diferentes pontos da região. Até o momento, as causas do fogo ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros atuou no local com dois caminhões de combate a incêndio. Às 11h, as chamam já estavam controladas.

“Eu estava virando da Alferes Poli pra André de Barros, quando o carro começou a fumacear. Aí o povo gritou ‘fogo’ e eu encostei. A gente tentou apagar com o extintor, mas não conseguiu e o fogo se alastrou. Aí foi só esperar o bombeiro chegar, porque não teve mais o que fazer”, disse o motorista, Patrick Paiva.

As informações preliminares não indicam se há feridos. A Rua André de Barros está parcialmente interditada no trecho próximo ao cruzamento com a Travessa Frei Caneca. Agentes da Setran estão no local orientando o trânsito.