Polícia Civil procura por autor dos disparos na Praça Carlos Gomes

A Polícia Civil busca imagens das câmeras de segurança nos arredores da Praça Carlos Gomes para identificar o autor dos disparos que deixaram três pessoas feridas no começo da tarde desta quarta-feira (8). Durante o atendimento à ocorrência, a Polícia Militar informou que o suspeito fugiu correndo pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, na direção do Shopping Estação.

A polícia apura o motivo do tiroteio, mas a suspeita inicial é de que o tiroteio teria sido provocado por uma desavença pelo tráfico de drogas.

Duas vítimas foram atendidas pelo Samu: um homem de 21 anos foi atingido no braço e um idoso, de 72 anos, levou uma bala de raspão no tórax. O terceiro homem, de 18 anos, foi baleado na clavícula e correu em direção a praça Tiradentes, onde pediu ajuda a Guarda Municipal. A Polícia acredita que ele era o alvo dos disparos e por isso seguiu com a equipe de motos para averiguar.

Os disparos também acertaram um carrinho de pipoca que estava na praça e estilhaçaram o vidro de um ponto de ônibus.