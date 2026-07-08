Promotoria que investigava Alep e Câmara de Curitiba é extinta pelo MPPR

O Ministério Público do Paraná encerrou as atividades da 6ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público. A decisão, segundo informações apuradas pela reportagem da RPC, foi realizada por procuradores e muda a estrutura responsável por investigar casos envolvendo o uso de dinheiro público no estado.

A promotoria, agora extinta, analisava irregularidades da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Câmara Municipal de Curitiba, Secretaria das Cidades, Cohapar e também recursos bilionários arrecadados com a venda de ações de empresas públicas.

De acordo com a reportagem da RPC, os casos da 6ª Promotoria foram distribuídos para outros promotores da área. Entre os promotores, existe a preocupação de que a redistribuição possa causar uma sobrecarga de trabalho e ainda há o risco de que as investigações fiquem ainda mais demoradas.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a assessoria do Ministério Público do Paraná, por e-mail no final da tarde desta quarta-feira (8) para saber detalhes da extinção da promotoria, mas não recebeu um retorno até a publicação da reportagem.