Prefeitura do Paraná é investigada por usar logomarca suspeita de promover prefeito

A nova identidade visual do município de Cornélio Procópio, na região Norte do estado, é alvo de um inquérito instaurado pelo Ministério Público do Paraná no dia 3 de julho. A investigação analisa uma possível irregularidade na criação de logomarca usada para identificar prédios públicos, veículos oficiais, sites, redes sociais, documentos e campanhas da prefeitura.

Segundo a investigação, a marca teria sido criada com o intuito de enaltecer a figura do atual prefeito, Raphael Sampaio (PP). O ponto central da denúncia é que a nova logomarca não possui vínculo com os símbolos oficiais do município, como o brasão e bandeira. O design atual da prefeitura, segundo o MPPR, tem traços identificadores da campanha política de 2024 de Raphael Sampaio.

O novo símbolo da prefeitura traz o desenho do Monumento Cristo Rei de Cornélio Procópio, considerada a maior estátua sacra em bronze da América Latina. Inaugurada em 1958, a imagem tem aproximadamente 24 metros de altura e pesa quase três toneladas.

Nova logomarca da prefeitura de Cornélio Procópio. Imagem: Prefeitura de Cornélio Procópio.

Identidade visual da campanha de Rapahel Sampaio (PP) em 2024. Imagem: reprodução / Instagram.

Nas eleições de 2024, Raphael Sampaio utilizou a imagem do Monumento Cristo Rei na identidade visual durante sua campanha. De acordo com o Ministério Público, existem indícios de que a nova logomarca usada pelo município causou dano ao erário devido ao uso de recursos públicos para fins de promoção pessoal.

Prefeitura de Cornélio Procópio diz que prestará esclarecimentos

Em nota enviada para a reportagem da Tribuna do Paraná, o município de Cornélio Procópio informou que tomou conhecimento da investigação e que prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público.

“A administração reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o estrito cumprimento da legislação, mantendo total respeito às instituições e colaborando com as investigações no que for necessário”. O município disse que, por se tratar de um procedimento em curso, não fará comentários adicionais neste momento.